 Depay’ı vermediler – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Depay’ı vermediler

    Depay’ı vermediler
    Bir dönem Kanarya'nın da gündemine giren için , 'dan gelen teklifi reddetti. Fransız ekibinin 15 milyon euro'luk teklifi geri çevrildi. United, Hollandalı yıldızı PSV'ye 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağlamıştı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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