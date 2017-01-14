Aatıf: Kendimi kanıtlayacağım

Mehmet Ekici'ye karşılık Trabzonspor'a gitmeyi reddedince kadro dışı bırakılıp ardından affedilen Aatıf, "Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" dedi. Faslı futbolcu, "Buraya büyük hayallerle geldim. Görev aldığım maçlarda da kötü oynadığımı düşünmüyorum. Mutlaka kendimi kanıtlayacağım" açıklamasını yaptı.