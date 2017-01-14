 1 numara Kanarya’da – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    1 numara Kanarya’da

    1 numara Kanarya’da

    F.Bahçe, erkek basketbol takımını ile güçlendirdi 23 yaşındaki yıldız 2013 yılında NBA’de 1 numaradan seçilmişti.

    'de hedefini şampiyonluk olarak koyan sarı- lacivertliler kritik bir transfer hamlesiyle takımı güçlendirdi. Koç Zeljko Obradovic'in onayıyla Anthony Bennett ile anlaşıldı. Long İsland Nets'in sözleşmesini feshettiği 23 yaşındaki oyuncu başka hiçbir kulüple görüşme dahi yapmadan F.Bahçe'nin Genel Menajeri Maurizio Gherardini'nin güçlü lobisiyle sarı-lacivertli renklere katıldı. Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu , 3 ve 4 numaralı pozisyonlarda görev yapıyor. Kanada'da doğan 23 yaşındaki basketbolcu 2013 yılı draftında Cleveland Cavaliers tarafından 1 numarada seçilmişti. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı düzgün bileği ve çift el smaçlarıyla biliniyor. Kısaca Avrupa basketboluna uyum sağlaması halinde basketbolseverler keyifli bir oyuncuyla tanışacak.

    AVRUPA'YA İLK GELİŞİ
    Kanadalı yıldız kariyerinde daha önce Cleveland, Minnesota, Toronto, Brookly, Long İsland Nets formaları giydi. Fenerbahçe, Anthony Bennett'in ilk Avrupa deneyimi olacak. Genel Menajer Maurizio Gherardini de "NBA drafının 1 numarasının kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi pek gördüğümüz bir durum değil. Çok çalışarak farklı bir seviyeye çıkabilir" diye konuştu.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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