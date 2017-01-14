1 numara Kanarya’da
F.Bahçe, erkek basketbol takımını Anthony Bennett ile güçlendirdi 23 yaşındaki yıldız 2013 yılında NBA’de 1 numaradan seçilmişti.
AVRUPA'YA İLK GELİŞİ
Kanadalı yıldız kariyerinde daha önce Cleveland, Minnesota, Toronto, Brookly, Long İsland Nets formaları giydi. Fenerbahçe, Anthony Bennett'in ilk Avrupa deneyimi olacak. Genel Menajer Maurizio Gherardini de "NBA drafının 1 numarasının kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi pek gördüğümüz bir durum değil. Çok çalışarak farklı bir seviyeye çıkabilir" diye konuştu.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:02
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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