 ‘Van Persie Hollanda’ya dönecek’ – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Hollanda’ya dönecek’

    ‘Van Persie Hollanda’ya dönecek’
    Hollanda Ligi'nde düşme hattının bir basamak üzerinde 15. sırada yer alan Excelsior'da, başkan Albert de Jong'dan sürpriz bir açıklama geldi. De Jong, Robin van Persie'nin Hollanda'ya dönmek istediğini, 33 yaşındaki yıldıza talip olduklarını bildirdi. futbola Excelsior'un altyapısında başlamıştı.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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