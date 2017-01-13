‘Van Persie Hollanda’ya dönecek’
Hollanda Ligi'nde düşme hattının bir basamak üzerinde 15. sırada yer alan Excelsior'da, başkan Albert de Jong'dan sürpriz bir açıklama geldi. De Jong, Robin van Persie'nin Hollanda'ya dönmek istediğini, 33 yaşındaki yıldıza talip olduklarını bildirdi. Van Persie futbola Excelsior'un altyapısında başlamıştı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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