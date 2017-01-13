Şampiyon F.Bahçe

Erkekler Kupa Voley finalinde son üç yılın şampiyonu Halkbank’ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe tarihinde üçüncü kez kupayı müzesine götürdü. Kanarya, CEV Cup’a katılma hakkını da kazandı

Voleybolda Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Halkbank'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takım, Balıkesir Yeni Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 25-23 ve 25-20'lik skorlarla önde kapattı. Üçüncü seti Halkbank 25-15 galip tamamlarken, son sette rakibine 25-21 üstünlük kuran Fenerbahçe, maçı 3-1 kazandı. Ayrıca Fenerbahçe'den Metin Toy, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.