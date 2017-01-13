Şampiyon F.Bahçe
Erkekler Kupa Voley finalinde son üç yılın şampiyonu Halkbank’ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe tarihinde üçüncü kez kupayı müzesine götürdü. Kanarya, CEV Cup’a katılma hakkını da kazandı
Voleybolda Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Halkbank'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takım, Balıkesir Yeni Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 25-23 ve 25-20'lik skorlarla önde kapattı. Üçüncü seti Halkbank 25-15 galip tamamlarken, son sette rakibine 25-21 üstünlük kuran Fenerbahçe, maçı 3-1 kazandı. Ayrıca Fenerbahçe'den Metin Toy, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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