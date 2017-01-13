Persie için dedesi çok özel
Dedesi hastalandığı için kamptan apar topar ayrılıp Hollanda'ya giden Van Persie için 96 yaşındaki Wim Ras'ın özel bir değeri var. RvP, Arsenal'dayken formasının altına giydiği tişörtle 91. yaşgününü kutladığı dedesi için, "Hayatta en önemli şeyleri ondan öğrendim" demişti.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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