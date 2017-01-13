Ozan: Açım aç!
ADVOCAAT, Antalya kampında Ozan, Alper ve Salih'e özel bir çalışma ve rejim programı uyguladı. Üç futbolcu da takım çalışmalarının yanı sıra ekstra idmanlar yaptı, özel menülerle beslendi. Fazla kilolarıyla başı dertte olan ve Antalya'da yiyip içtiklerine kısıtlama getirilen Ozan'ın sürekli "Açım... Açım..." diyerek sızlandığı öğrenildi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Ozan: Açım aç! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.