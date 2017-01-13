Nee! 10 milyon euro mu!
Kanarya'nın transfer gündeminde yer aldığı Ukrayna basını tarafından da doğrulanan Dinamo Kiev'li Sergiy Sydorchuk için ünlü menajer Vyacheslav Zahovaylo'dan açıklama geldi. Zahovaylo, "Basında Dinamo Moskova'nın bu transfer için 10 milyon euro istediği bilgisi var. Türkiye'de bu paraları şu anda hiçbir kulüp veremez. Sydrochuk henüz Avrupa standartlarında bir oyuncu konumuna gelmedi" dedi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Nee! 10 milyon euro mu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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