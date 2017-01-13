 Nee! 10 milyon euro mu! – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Nee! 10 milyon euro mu!

    Nee! 10 milyon euro mu!
    Kanarya'nın transfer gündeminde yer aldığı Ukrayna basını tarafından da doğrulanan Dinamo Kiev'li için ünlü menajer Vyacheslav Zahovaylo'dan açıklama geldi. Zahovaylo, "Basında Dinamo Moskova'nın bu transfer için 10 milyon euro istediği bilgisi var. Türkiye'de bu paraları şu anda hiçbir kulüp veremez. Sydrochuk henüz Avrupa standartlarında bir oyuncu konumuna gelmedi" dedi.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
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