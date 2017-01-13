Karavayev Adana’ya karşı 11’de
Oynadığı iki hazırlık maçında 1 gol atıp 2 de asist gerçekleştirerek şimdiden göze giren yeni transfer Karavayev, sarı-lacivertli ekibin Pazar günü Kadıköy'de oynayacağı lig maçında büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacak.
KJAER'E YOĞUN TEDAVİ UYGULANIYOR
Advocaat'ın, Volkan Şen'in sakat, Moussa Sow'un Afrika Kupası nedeniyle milli takımında olması nedeniyle forvetin sağında Ukraynalı futbolcuya şans vereceği öğrenildi. Lens ise solda görev yapacak. Hafif sakatlığı bulunan Kjaer ise maça yetiştirilmeye çalışılıyor.
KJAER'E YOĞUN TEDAVİ UYGULANIYOR
Advocaat'ın, Volkan Şen'in sakat, Moussa Sow'un Afrika Kupası nedeniyle milli takımında olması nedeniyle forvetin sağında Ukraynalı futbolcuya şans vereceği öğrenildi. Lens ise solda görev yapacak. Hafif sakatlığı bulunan Kjaer ise maça yetiştirilmeye çalışılıyor.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Karavayev Adana’ya karşı 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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