İmza kolay
Ancak 69 yaşındaki çalıştırıcının hiç acelesi yok. Bir şartı var; şampiyonluk. “Şampiyon olalım imzalarız” cevabı veren Advocaat, “Yoksa sözleşmeyi feshetmek için uğraşır dururuz” dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'a, önceki gün Antalya kampında yaptığı basın toplantısında sarı- lacivertli ekiple gelecek sezon da devam edip etmeyeceği soruldu. Advocaat soruyu, "Şu anda geleceğim ile ilgili konuşmak çok erken" yanıtı ile geçiştirdi.
YÖNETİM ÖNÜNE AÇIK ÇEK KOYMUŞTU
F.Bahçe yönetiminin Hollandalı çalıştırıcıya, "Sizinle devam etmek istiyoruz. Sözleşme şartlarını ve kaç yıl olacağını sen belirle" şeklinde bir teklifi olmuştu. Advocaat ise yönetimin bu teklifine yanıt vermek yerine sezon sonunu işaret etmişti. Peki Advocaat'ın F.Bahçe ile devam etmek için şartı ne? Sarı-lacivertlİ kulislerden sızan bilgilere göre, Advocaat takımı şampiyon yapmadan imza atmak istemiyor. Tecrübeli hocanın, "Şampiyonluk kaçarsa düşünceleriniz değişebilir. Sonra sözleşmeyi feshetmek için uğraşır dururuz. Sezon sonunu bekleyelim. İmza kolay" dediği belirtiliyor.
TECRÜBELERİM 'BEKLE' DİYOR
Başkan Aziz Yıldırım'ın "Futbolun Obradovic'i" dediği Advocaat'la şampiyonluk gelmese de sözleşme uzatmak istediği belirtiliyor. Tecrübeli hoca, "Tecrübelerim bana sezon sonunu beklemem gerektiğini gösteriyor" diyor.
YÖNETİM ÖNÜNE AÇIK ÇEK KOYMUŞTU
F.Bahçe yönetiminin Hollandalı çalıştırıcıya, "Sizinle devam etmek istiyoruz. Sözleşme şartlarını ve kaç yıl olacağını sen belirle" şeklinde bir teklifi olmuştu. Advocaat ise yönetimin bu teklifine yanıt vermek yerine sezon sonunu işaret etmişti. Peki Advocaat'ın F.Bahçe ile devam etmek için şartı ne? Sarı-lacivertlİ kulislerden sızan bilgilere göre, Advocaat takımı şampiyon yapmadan imza atmak istemiyor. Tecrübeli hocanın, "Şampiyonluk kaçarsa düşünceleriniz değişebilir. Sonra sözleşmeyi feshetmek için uğraşır dururuz. Sezon sonunu bekleyelim. İmza kolay" dediği belirtiliyor.
TECRÜBELERİM 'BEKLE' DİYOR
Başkan Aziz Yıldırım'ın "Futbolun Obradovic'i" dediği Advocaat'la şampiyonluk gelmese de sözleşme uzatmak istediği belirtiliyor. Tecrübeli hoca, "Tecrübelerim bana sezon sonunu beklemem gerektiğini gösteriyor" diyor.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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