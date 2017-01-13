Fener, G.Saray’a fark attı

F.Bahçe, 3.3 milyon tık ile dünyada ‘internet sitesi en çok ziyaret edilen kulüpler’ arasında 6. basamakta yer aldı. G.Saray ise listede 19. sırada

UEFA, dünyada en çok ziyaret edilen futbol kulüplerinin resmi internet sitelerini açıkladı ve raporlara göre Fenerbahçe, listede ilk 10 kulüp içerisinde yer aldı. Aylık tıklama sayısı baz alınarak yapılan sıralamanın ilk üç basamağında İngiliz ekipleri yer alırken, aylık 8.6 milyon ziyaretçi ile Manchester United birinci, 8.5 milyon ile Arsenal ikinci, Liverpool da 7.7 milyon ziyaretçi sayısıyla 3.lüğe yerleşti. Barcelona ve Real Madrid ilk 5'i tamamlayan diğer kulüpler oldu. Listenin dikkat çeken kulübü ise Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler, aylık 3.3 milyon ile dünya futbol kulüpleri arasında 6. sırayı aldı. Listenin ilk 20 sırasında yer alan bir başka Türk ekibi G.Saray ise 1.6 milyon tık ile listede 19. basamağa yerleşti. Listede yer alan kulüpler şöyle:



BEŞİKTAŞ 'ZAMAN'DA 3.

Ayrıca bir milyonun üstünde ziyaretçisi olan Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesi, ortalama 4.5 dakikayla 'futbolseverlerin en uzun zaman geçirdiği kulüp internet siteleri' sıralamasında üçüncü oldu.