 Aziz Yıldırım, PFDK'ya sevk edildi! – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    , 'ya sevk edildi!

    Aziz Yıldırım, PFDK'ya sevk edildi!

    Türkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, Kulübü ile sarı-lacivertli kulübün başkanı 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü ile Aziz Yıldırım'ı tedbirsiz olarak Disiplin Kuruluna gönderdi.

    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:10
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