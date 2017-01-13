Aziz Yıldırım, PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ile sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü ile Aziz Yıldırım'ı tedbirsiz olarak Disiplin Kuruluna gönderdi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:10
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