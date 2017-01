Alo! Cevap ver merkez

KAMPIN KARE ASI

HAYAL KIRIKLIĞI

HÜCUMLAR LENS'TEN

Fenerbahçe'nin Antalya Belek'te yaptığı 6 günlük mini kamp,ın yeni oyun planlarını futbolculara öğretmeye çalışmasıyla geçti. Tabii kampın başlangıcının geç oluşu ve süresinin kısalığına takılmış durumdayım. Takım lider olur, açık ara yapmış olur, kamp çalışmalarını kısa tutarsınız, bunu kabul edebilirim. Ligin ilk yarısınısırada bitirmiş bir takımın daha az izin yapmış olması gerekirdi. Transferde de bu. Bu kadar tecrübeli bir yönetimin artık transferleri erken bitirmeyi öğrenmiş olması gerekir.haftalar önce kadro dışı bırakıldı. Sezon başından beriihtiyacı olduğu aşikar... Peki transfer çalışmaları hâlâ neden transfer sezonu resmi olarak başlayınca yapılıyor?Esas üzerinde durulması gereken soru bence budur.çok tecrübeli bir teknik adam. Transfer işinin ona bırakılması halinde kolay kolay hata yapacağını düşünmüyorum., Türkiye Ligi'ni çok çabuk kavradı. Sezonun ilk yarısında kreatif orta saha oyuncusu yokluğundan mecburen kanat organizasyonlarıyla sonuç almaya çalıştı. Ancak kanatları iyi kapatan rakipler karşısında bu. Kurt teknik direktör; bunu anladı ve yeni bir plan geliştirdi.! 6 günlük kampın her gününde oyuncularına bu yeni taktiği öğretmekle geçirdi. Lakin ofansif orta saha oyuncusu olmadan bu planın uygulanabilirliği biraz zor olacak. Zaten puan farkıyla epey geride olanartık kayba tahammülü yok. Eminimbunu hepimizden daha iyi biliyordur.Kampa 1 gün geç katıldı. Gelir gelmez takım arkadaşlarına, "Ben yeni transfer edilen golcüyüm" esprisini yaptı. Hakikaten hem hazırlık maçlarındaki performansı hem de antrenmanlardaki istekli tavrıyla yeni transfer gibiydi.İstikrarsız Van Persie, Afrika Kupası'nda bulunan Sow'un eksikliği göz önüne alındığında, Brezilyalı golcü, önemli bir alternatif olacak.Türk pasaportu taşıyor ama tıpkı Alman gibi yaşıyor! Doğrusu uzun bir süredir bu kadar profesyonelce yaşayan, sürekli üzerine koyan bir oyuncu görmemiştim. Kampın güç, kuvvet, dayanıklılık çalışmalarının hepsini en önde tamamladı. Asla, "Ben oldum" demiyor, sürekli daha çok çalışıyor, hep bir çaba içerisinde. Dick Advocaat 'ın gözdesi olduğunu söyleyebilirim.Kampın çalışkan isimlerindendi. Efendiliği, ağırbaşlılığıyla gençlere örnek oluyor. Hasan Ali'yle müthiş bir forma savaşı yaşayacak.Tek sıkıntısı halen gerektiği kadar takıma adapte olamaması. Takım arkadaşlarıyla daha içli-dışlı olması aidiyetini artıracak. Sakatlık yaşamazsa, hem bek hem de açık oynayabilme özelliğiyle formayı kapabilir.Herkes onu merak ediyor. Düşük maliyeti ve isimsiz oluşu Fenerbahçeli taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.Ancak herkes şunu çok iyi bilsin; bu çocuk F.Bahçe'ye çok faydalı olacak. Her idmana önce o çıktı, herkesten çok çalıştı.Uyumlu, mütevazı ve en önemlisi ne yaptığı biliyor. Hazırlık maçlarındaki performansı takıma çabuk uyum sağladığını gösterdi. Hızlı, çabuk, inatçı...Her zamanki gibi çalışamadı! Zira çok kolay sakatlanıyor, en ufak yüklenmede başka bir yerden sakatlanıyor. Kalitesini yazmaya gerek yok elbette. Ama kaç dakika sahada kalabileceği tam bir muamma.Sahada olduğu sürece takımın en önemli silahı olur. İkinci yarı yine istikrarsız bir Van Persie izleyeceğiz.Geldiği günden bu yana faydalı mı faydasız mı diye çok tartışıldı.Bir türlü istenilen seviyeye gelemedi.İkinci yarı büyük ihtimalle alternatif oyuncu olarak kulübede olacak. İlk hazırlık maçında sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen oynamak isteyince yeniden sakatlandı.Bir ay sahalardan uzak kalacak. Bence dönünce de yeri yedek kulübesi olur.miroslavBütün kariyerini attığı bir kaç güzel gole bağlayan Slovak futbolcu için artık yolun sonu görünüyor.Dick Advocaat onunla çalışmak istemediğini kesin bir dille yönetime bildirdi. Kiralık ya da satılık; isteyen bir kulüp olursa hemen verilecek. İstenmediğinin farkında olduğu için kendine olan güvenini yitirmiş durumda...Ligin ikinci yarısında yüksek formuna en çok ihtiyaç duyulan oyuncuların başında geliyor. Kaptan hem saha içinde hem de saha dışında çok çalıştı. Takımda kolej havasını oluşturmaya çalıştı ve başarılı oldu. Belki de kariyerinin en iyi kamp dönemlerinden birini geçirdi."Gemisini kurtaran kaptan" manşetlerine hazır olun.Bu kadar az oynayıp bu kadar iyi konsantre olabilmek hakikaten kolay iş değil. Ama Fabiano bunu başarıyor. Yarın kaleye geçecekmiş gibi çalıştı.Volkan gibi bir markayı kesmesi çok zor görünse de en azından teknik heyetin kafasını rahatlatıyor.Görev sırası geldiğinde hakkıyla yapacak.Kampın çalışkanlarındandı.Defansif özelliklerine Advocaat sayesinde hücumu da eklemeye başladı. Kendisine çok iyi bakıyor, antrenman kaçırmıyor.Topal'la birlikte iyi bir uyum yakaladılar. Advocaat'ın bu ikiliyi bozacağını düşünmüyorum.Takım savunmasının en önemli isimlerinin başında geliyor.Yönetim onun pozisyonuna harıl harıl transfer yapmaya çalışıyor. Forma rekabetinin içinde her daim olacak ancak Advocaat onu ilk 11'de düşünmüyor.Beklenen patlamayı bir türlü yapamaması kredisini bitiriyor. Ekstra idmanlar yapması, kafasını sadece futbola vermesi gerekiyor."İstikrarın adı" desek abartmış olmayız herhalde.Bütün idmanlarda gençlere taş çıkartırcasına en öndeydi.Bu kadar yıl bu düzeyde oynayabilmek kolay iş değil. Yine takımın olmazsa olmaz isimlerinden biri olacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ceza sahası dışından uzun şutlarını izlemeye hazır olun.lk yarı en çok onu konuştuk. "Lens attı...Lens verdi... Lens asist yaptı..." Sezonun ikinci yarısında da yine en çok onun ismini duyacaksınız.Çok güçlü, top kontrolü mükemmel.Saha içerisinde yeni görevleri olacağını söyleyelim. Fenerbahçe'nin hücum planı Lens'in üzerine kurulacak. Sadece kanatta değil, üçüncü bölgenin her noktasında onu izleyeceksiniz.Kırk bin kere maşallah...Alternatifsiz bir bölgenin oyuncusu olmasına rağmen çalışmayı hiç bırakmıyor. Takımın ekstra idman yapan birkaç oyuncusundan biri. Ofansif anlamda her geçen gün biraz daha gelişiyor.Tek sıkıntısı savunma. Asıl görevini unutmamalı ve geliştirmeli.Gökhan Gönül'ü özleyen Fenerbahçe taraftarı var mı?Ben onun Fenerbahçe'nin pozisyon bilgisi en yüksek oyuncusu olduğunu düşünüyorum.Üst düzey liglerde oynaması fizik kalitesini çok yukarılara çıkmasına sebep olmuş. En ağır antrenmanları dahi hiç zorlanmadan bitiriyor. Makine gibi... Ama biraz daha skor katkısı yapması lazım.İdmanlarda yapılan duran top çalışmalarında attığı golleri lige de yansıtmak zorunda...Advocaat'ın çok güvendiği bir isim. Özellikle savunmadan çıkan topların ilk pas istasyonu...Soğukkanlı ve sezgileri çok güçlü. Ekstra salon çalışmalarıyla fiziksel anlamda mükemmel bir noktaya gelmiş. Chelsea'nin ona talip olması boşuna değil.Yönetimin ne yapıp edip bu önemli oyuncuyu takımda tutması şart. Kafa karışıklığı, formsuz olmaktan daha beterdir!Çok yönlü ve farklı mevkilerde oynayabiliyor olması onu değerli kılıyor. Advocaat onu Antalya kampında hem kanatta hem de forvet arkasında denedi.Biraz dağınık oynaması en büyük dezavantajı. Hızlı düşünüp oynamayı başarabilirse kadroyu zorlayabilir.İyi niyetli ama Fenerbahçe formasını sürekli giyebilecek kapasitede değil. Çalışmaları aksatmadı, iyi bir profesyonel olduğunu herkese gösterdi.Yedek kalmayı sorun etmeyen ve kendini sürekli hazır tutan bu tip oyunculara her takımın ihtiyacı var. Aynı dili konuştukları için yeni transfer Karavayev'in takıma uyum sağlaması için çalıştı.Bu hareketi bile övgüye değer.: Aklı başına biraz geç geldi. Kredisini tüketmek üzereyken çalışmaya başladı.Fenerbahçe'nin geleceği gözüyle bakılan genç futbolcu, iyi bir kamp dönemi geçirdi. Hazırlık maçlarında istekliydi. Advocaat'ın sözünden çıkmaz ve takımda kalmayı başarabilirse bu sefer olacak gibi!Allah vergisi savunmacı fiziği var. Advocaat'ın en beğendiği genç oyuncu.Bundan sonra hep A takımla devam edecek.Kendisini geliştirmesi lazım.