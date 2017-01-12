Taraftardan kampa ziyaret

Hedef 1 Milyon Üye projesi kapsamında kulübe üye olan 150 taraftar, Antalya kampında futbolcularla bir araya geldi. Takımın kamp yaptığı oteli ziyaret eden sarı-lacivertliler, futbolcularla tanışıp bol bol imza aldılar. Organizasyon toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.