 Taraftardan kampa ziyaret – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Taraftardan kampa ziyaret

    Taraftardan kampa ziyaret
    Hedef 1 Milyon Üye projesi kapsamında kulübe üye olan 150 taraftar, Antalya kampında futbolcularla bir araya geldi. Takımın kamp yaptığı oteli ziyaret eden sarı-lacivertliler, futbolcularla tanışıp bol bol imza aldılar. Organizasyon toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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