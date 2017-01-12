 Sydorchuk’ta pazarlık – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Sydorchuk’ta pazarlık

    Sydorchuk’ta pazarlık
    , 'nin sürekli takip ettiği 'u bırakmaya hiç niyetli değil. Sarı-lacivetlilerin, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 10 milyon euro isteyen Kiev'li idarecilerle rakamı indirmek için pazarlıklarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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