‘Simon Kjaer’e teklif gelmedi’
Fenerbahçe kulübü adı son günlerde Chelsea ile anılan Simon Kjaer ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan duyuruda "Son dönemde basında Kjaer'in Chelsea'ye gideceği şeklinde haberler yer alıyor. Kjaer için kulübe gelen teklif yok. Bunlar takımın huzurunu bozmaya yönelik haberler" denildi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
‘Simon Kjaer’e teklif gelmedi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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