 ‘Simon Kjaer’e teklif gelmedi’ – Fotomaç – 12 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’e teklif gelmedi’

    ‘Simon Kjaer’e teklif gelmedi’
    kulübü adı son günlerde Chelsea ile anılan Simon Kjaer ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan duyuruda "Son dönemde basında Kjaer'in Chelsea'ye gideceği şeklinde haberler yer alıyor. Kjaer için kulübe gelen teklif yok. Bunlar takımın huzurunu bozmaya yönelik haberler" denildi.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Simon Kjaer’e teklif gelmedi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.