İlacımız Ekici

Kanarya'da teknik direktörtakımın devre arası kampını gerçekleştirdiği'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Çalışmalar hakkında bilgi veren 69 yaşındakihoca, transfer gelişmelerinden, kendidurumuna kadar birçok detayı paylaştı. İşte'ın o sözleri..."Gelecek planlarıyla ilgili idari menajerimizile konuşuyoruz. Doğru oyuncuları getirmek ve dengeli bir kadro kurmak için çalışıyoruz. Elimizdeki oyunculardan daha iyisini getirmeliyiz. Transfer kolay değil.'dan'yi istiyoruz. Onlar da Aatıf'ı istiyor. Ancak Aatıf'ın düşüncesi farklı. Buna da saygı duyuyorum. Kulüpten farklı bir görüşü var.kalmak isterse kalır. İyi bir oyuncu. Orta sahada çok fazla aynı tipte oyuncumuz var.gibi bir isme ihtiyaç duyuyoruz. Kendisi de zaten bize gelmek istiyor""Şampiyonlukiçin buradayım. Burada olmamın en önemli sebebi bu. Ama birkaç oyuncu daha almalıyız. İyi bir kadroya sahibiz. Kendimizi daha da geliştirmeliyiz. Bütün kupalarda oynuyoruz.çok iyi bir transfer. Çok iyi bir oyuncu aldık. Kıymetli bir isim. Ondan hemen müthiş işler beklememeliyiz. İhtiyaç duyduğu zamanı ona vermeliyiz""İlk defa Türkiye'de çalışıyorum. F.Bahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu fark edebiliyorum. Beşiktaş ve G.Saray da aynı şekilde çok büyük kulüpler. Zorlu bir şampiyonluk yarışı içerisindeyiz. Yeni oyuncular için yönetimle görüşüyoruz. Başkan ve yönetim isteklerimize hiçbir zaman 'Hayır' demiyor. Başkan ve yönetimi, Fenerbahçe'yi tekrar en üst düzeye çıkarmak için uğraşıyor, Bütün kupalarda varız, bu yüzden transfer yapmalıyız""Transferde birçok ismin adı geçiyor. Çok fazla isim yazılıyor. Şu ana kadar sadece Ukrayna'dan Karavayev'i aldık. Diğer yazılan isimler dedikodudan başka bir şey değil. Onlardan çoğu buraya gelmeyecek. Beklentileri hep doğru bir çizgide tutmak gerekiyor. Her istediğiniz oyuncuyu transfer etmek o kadar kolay olmuyor""Emenike ve Wiel'in hem kendileri hem de bu kulüp için gitmeleri gerek. İçlerinde F.Bahçe için oynama arzuları yok. Bana bunu göstermediler. Görüşüm hala aynı. Emenike ve Wiel'in başka bir kulüp bulması iyi olur. Onun dışında Fernandao oynayabilecek durumda. Van Persie, dedesi ile ilgili bir durumdan dolayı Hollanda'ya gitti. Yakında döner Elimizde Lens var, Sow da 2-3 haftaya dönecek""Salih'in fizik kondisyonunu toparlaması için bu kamp dönemi yetmez. Salih Uçan 22 yaşında ve hâlâ genç bir futbolcu olduğunu söyleyebiliriz. Salih bu takımda her hafta oynayabilecek bir oyuncu olduğunu göstermeli. Belek Kampı'nda 3 gündür çok iyi çalıştı ve her şeyini verdi ama bu yetmez. Genç bir oyuncu olduğu için hala ispat etmesi gereken şeyler var. Bunu o da biliyor. Salih de her hafta, her gün bana oynayabileceğini göstermeli""Antrenörler olarak bazen idmanlarda hakemlik yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlarda işlerin ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Bazen hoşunuza giden bazen de size karşı kararları oluyor. Yaptıkları iş zor. Tamamen onların yaptığı işe saygı duyuyorum. Onların dürüst ve saygıya değer insanlar olduğunu düşünüyorum""Yiğithan ile kulübümüz konuşacak. Gelecek vadeden bir futbolcu. Daha 18 yaşında. Fiziğine bakınca onu kadroda tutacağımı düşünüyorum. Genç oyuncularımız bazen oynamadıkları için bana kızıyorlar. Yaşları nedeniyle her şeyi kısa süre içinde elde edeceklerini düşünüyorlar. Ancak bu iş o şekilde olmaz. Formayı almak onların ellerinde. Çok çalışıp benden formayı kendilerinin alması gerekiyor"Basın toplantısı sırasında Dick Advocaat 'a kariyerine Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği de soruldu. İşte o diyalog...Fenerbahçe'de kalacak mısınız?Geleceğimle ilgili konuşmak için erken."Burada çok iyi imkanlarla futbol oynanıyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar kaliteli bir lige sahip olduğunun göstergesi. Her takım birbirini yenebiliyor. Türkiye'de gerçekten çok iyi imkanlar ve tesisler görebiliyoruz. Ben de Türkiye'de olmaktan ve burada gördüklerimden dolayı mutluyum. Biz de Fenerbahçe olarak daha çok taraftarı statlara çekmek istiyoruz"