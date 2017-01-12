Rakip Kızılyıldız
F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında bugün Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 5. sıradaki sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmanda kazanıp yükselişe geçmeyi hedefliyor. Saat 22.45'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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