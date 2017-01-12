 Rakip Kızılyıldız – Fotomaç – 12 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Rakip Kızılyıldız

    Rakip Kızılyıldız
    F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı, 17. hafta maçında bugün Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 5. sıradaki sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmanda kazanıp yükselişe geçmeyi hedefliyor. Saat 22.45'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rakip Kızılyıldız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.