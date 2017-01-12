Persie için dedesi çok özel
Dedesi hastalandığı için kamptan apar topar ayrılıp Hollanda'ya giden Van Persie için 96 yaşındaki Wim Ras'ın özel bir değeri var. RvP, Arsenal'dayken formasının altına giydiği tişörtle 91. yaşgününü kutladığı dedesi için, "Hayatta en önemli şeyleri ondan öğrendim" demişti.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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