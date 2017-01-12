 Persie için dedesi çok özel – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Persie için dedesi çok özel

    Persie için dedesi çok özel
    Dedesi hastalandığı için kamptan apar topar ayrılıp Hollanda'ya giden için 96 yaşındaki 'ın özel bir değeri var. RvP, Arsenal'dayken formasının altına giydiği tişörtle 91. yaşgününü kutladığı dedesi için, "Hayatta en önemli şeyleri ondan öğrendim" demişti.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:19
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