Patrick, Been’e bağlı
Advocaat’ın yardımcısı Mario Been, Shakhtar’ın eski hocası Lucescu’nun ‘başa bela’ dediği Alan Patrick’i mülakata tabi tutacak. Been okey verirse sambacı kiralanacak.
Ofansif orta saha arayan Fenerbahçe'de Alan Patrick konusunda gelişmeler yaşanıyor. Kiralık forma giydiği Flamengo'dan Shakhtar Donetsk'e geri dönen 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için yine kiralama seçeneğini düşünen F.Bahçe'nin Patrick'in menajeri Adnan İbrahimovic'i görüşmek üzere İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Shakhtar'ın bedelsiz olarak kirayalayacağı Brezilyalı'nın transferine karar verecek isim ise Advocaat'ın yardımcısı Mario Been...
ADVOCAAT MESAFELİ
Shakhtar'ın eski hocası Lucescu'nun 'başa bela' raporu verdiği Patrick'e mesafeli yaklaşan Advocaat, menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından oyuncuyu da Been'in sınavına tabi tutacak. Buna göre Been'in Patrick'le yapacağı görüşmede Brezilyalı'nın vereceği cevaplara göre transferi onaylayacağı dile getirildi.
ADVOCAAT MESAFELİ
Shakhtar'ın eski hocası Lucescu'nun 'başa bela' raporu verdiği Patrick'e mesafeli yaklaşan Advocaat, menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından oyuncuyu da Been'in sınavına tabi tutacak. Buna göre Been'in Patrick'le yapacağı görüşmede Brezilyalı'nın vereceği cevaplara göre transferi onaylayacağı dile getirildi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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