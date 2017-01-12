 Patrick, Been’e bağlı – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Patrick, Been’e bağlı

    Patrick, Been’e bağlı

    Advocaat’ın yardımcısı , Shakhtar’ın eski hocası Lucescu’nun ‘başa bela’ dediği ’i mülakata tabi tutacak. Been okey verirse sambacı kiralanacak.

    Ofansif orta saha arayan Fenerbahçe'de Alan Patrick konusunda gelişmeler yaşanıyor. Kiralık forma giydiği Flamengo'dan Shakhtar Donetsk'e geri dönen 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için yine kiralama seçeneğini düşünen F.Bahçe'nin Patrick'in menajeri Adnan İbrahimovic'i görüşmek üzere İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Shakhtar'ın bedelsiz olarak kirayalayacağı Brezilyalı'nın transferine karar verecek isim ise Advocaat'ın yardımcısı Mario Been...

    ADVOCAAT MESAFELİ
    Shakhtar'ın eski hocası Lucescu'nun 'başa bela' raporu verdiği Patrick'e mesafeli yaklaşan Advocaat, menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından oyuncuyu da Been'in sınavına tabi tutacak. Buna göre Been'in Patrick'le yapacağı görüşmede Brezilyalı'nın vereceği cevaplara göre transferi onaylayacağı dile getirildi.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:44
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