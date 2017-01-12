Lens 9.2 milyon euro
Sunderland, Hollandalı yıldızın bonservisini açıkladı. Ada ekibi, her fırsatta Fenerbahçe’de kalmak istediğini söyleyen Lens için “9.2 milyon euro’dan aşağı masaya oturmayız” dedi.
Kanarya'da teknik direktör Dick Advocaat'ın 'nokta atışı' transferi olan Jeremain Lens konusunda İngiltere'den net haber geldi. Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli belirlendi. Sunderland'den "Lens'in bedeli 9.2 milyon euro. Bu bedelin altında hiçbir rakama masaya dahi oturmayız" açıklaması geldi. UEFA ile yapılan anlaşma gereği Kanarya'nın böyle bir rakamı kasasından çıkarma ihtimali bulunmuyor. F.Bahçeli idareciler, tribünlerin de sevgilisi olan Jeremain Lens'i takımda tutmanın yollarını arayacak.
KALMAK İSTİYORUM
Jeremain Lens ise, sarı-lacivertli kulüpte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Daha uzun süre burada kalmamı sağlayacak bir imza atabilirim" dedi. Partizani maçı sonrası açıklamalarda bulunan Lens, "İyi bir takımda olduğumun farkındayım. Ben burada daha uzun yıllar kalmak isterim. Ama bu bana bağlı değil sadece. Burada Sunderland var, Fenerbahçe var" dedi. "Sunderland'in küme düşmesi halinde transferin daha kolay olur mu?" şeklindeki soruya ise Lens, "Görelim bakalım" şeklinde yanıt verdi.
KALMAK İSTİYORUM
Jeremain Lens ise, sarı-lacivertli kulüpte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Daha uzun süre burada kalmamı sağlayacak bir imza atabilirim" dedi. Partizani maçı sonrası açıklamalarda bulunan Lens, "İyi bir takımda olduğumun farkındayım. Ben burada daha uzun yıllar kalmak isterim. Ama bu bana bağlı değil sadece. Burada Sunderland var, Fenerbahçe var" dedi. "Sunderland'in küme düşmesi halinde transferin daha kolay olur mu?" şeklindeki soruya ise Lens, "Görelim bakalım" şeklinde yanıt verdi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Lens 9.2 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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