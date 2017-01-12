 Lens 9.2 milyon euro – Fotomaç – 12 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Lens 9.2 milyon euro

    Lens 9.2 milyon euro

    , Hollandalı yıldızın bonservisini açıkladı. Ada ekibi, her fırsatta Fenerbahçe’de kalmak istediğini söyleyen Lens için “9.2 milyon euro’dan aşağı masaya oturmayız” dedi.

    Kanarya'da teknik direktör Dick Advocaat'ın 'nokta atışı' transferi olan konusunda İngiltere'den net haber geldi. Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli belirlendi. Sunderland'den "Lens'in bedeli 9.2 milyon euro. Bu bedelin altında hiçbir rakama masaya dahi oturmayız" açıklaması geldi. UEFA ile yapılan anlaşma gereği Kanarya'nın böyle bir rakamı kasasından çıkarma ihtimali bulunmuyor. F.Bahçeli idareciler, tribünlerin de sevgilisi olan Jeremain Lens'i takımda tutmanın yollarını arayacak.

    KALMAK İSTİYORUM
    Jeremain Lens ise, sarı-lacivertli kulüpte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Daha uzun süre burada kalmamı sağlayacak bir imza atabilirim" dedi. Partizani maçı sonrası açıklamalarda bulunan Lens, "İyi bir takımda olduğumun farkındayım. Ben burada daha uzun yıllar kalmak isterim. Ama bu bana bağlı değil sadece. Burada var, Fenerbahçe var" dedi. "Sunderland'in küme düşmesi halinde transferin daha kolay olur mu?" şeklindeki soruya ise Lens, "Görelim bakalım" şeklinde yanıt verdi.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens 9.2 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.