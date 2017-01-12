 Krasnodar maçı 25 TL – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Krasnodar maçı 25 TL

    Krasnodar maçı 25 TL
    'nin 16 Şubat'ta Kuban Krasnodar ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçı biletleri fiyatları belirlendi. 16 Ocak'ta satışına başlanacak mücadelenin bilet fiyatları en düşük 25 TL, en yüksek ise 200 TL arasında değişiyor.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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