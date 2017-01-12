Krasnodar maçı 25 TL
Fenerbahçe'nin 16 Şubat'ta Kuban Krasnodar ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçı biletleri fiyatları belirlendi. 16 Ocak'ta satışına başlanacak mücadelenin bilet fiyatları en düşük 25 TL, en yüksek ise 200 TL arasında değişiyor.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Krasnodar maçı 25 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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