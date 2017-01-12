 Fenerbahçe parti yaptı – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    parti yaptı

    Fenerbahçe parti yaptı

    Sarı-lacivertliler Arnavutluk ekibi ’yi yenerken zorlanmadı. Kanarya, Ozan, Fernandao ve İsmail Köybaşı’nın golleriyle kazandı.

    kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani'yi 3-1 mağlup etti. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Ozan Tufan, 7. dakikada Fernandao ve 81. dakikada İsmail Köybaşı attı. 83'te ceza sahasına atılan ara pasla buluşan Ekuban skoru belirleyen golü kaydetti.

    Denizlispor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 37. dakikada Volkan Şen'in yerine oyuna giren yeni transfer Karavayev, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Ukraynalı oyuncu ikinci maçında ikinci asistini yapmayı başardı. Karavayev, Fernandao'nun attığı golde pası veren isimdi. Antalya'daki hazırlık kampını dün tamamlayan sarı-lacivertliler, bu sabah saatlerinde İstanbul'a dönecek.



    KARAVAYEV ASİSTİNİ YAPTI
    Sarı-lacivertliler'in yeni transferi Karavayev, Denizlispor maçından sonra dün oynanan karşılaşmasında da kalitesini kanıtladı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ukraynalı yıldız Fernandao'nun attığı golün asistini yapan isimdi. Karavayev arkadaşlarıyla da kısa süre içinde kaynaştı.

    NASIL OYNADILAR?
    Fernandao: Advocaat'ın elindeki tek alternatif durumunda... Hava topları ve karambol pozisyonlarda iş yapıyor ancak hala takımın sistemine uygun bir forvet değil.

    Ozan: Fizik olarak incelmiş. Orta sahada iyi bir pas istasyonu olup oyunu iyi yönlendirdi. Attığı gol usta işiydi. Artık alternatif değil as oyuncu olması bekleniyor.

    Skrtel: Takımın oyunu en iyi okuyan oyuncusu. Rakip zayıf olduğu için pek iş düşmedi. Defanstaki arkadaşlarını iyi yönlendirdi, ikili mücadelelerden hep galip çıktı.

    Karavayev: Git gide takıma alışıyor. İnatçı tarzıyla ligde çok gol atabileceğini düşünüyorum. Kendine güveni geldikçe uzaktan şut atmayı arttıracak. Düzgün bir ayağı var.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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