Fenerbahçe parti yaptı
Sarı-lacivertliler Arnavutluk ekibi Partizani’yi yenerken zorlanmadı. Kanarya, Ozan, Fernandao ve İsmail Köybaşı’nın golleriyle kazandı.
Fenerbahçe kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani'yi 3-1 mağlup etti. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Ozan Tufan, 7. dakikada Fernandao ve 81. dakikada İsmail Köybaşı attı. 83'te ceza sahasına atılan ara pasla buluşan Ekuban skoru belirleyen golü kaydetti.
Denizlispor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 37. dakikada Volkan Şen'in yerine oyuna giren yeni transfer Karavayev, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Ukraynalı oyuncu ikinci maçında ikinci asistini yapmayı başardı. Karavayev, Fernandao'nun attığı golde pası veren isimdi. Antalya'daki hazırlık kampını dün tamamlayan sarı-lacivertliler, bu sabah saatlerinde İstanbul'a dönecek.
KARAVAYEV ASİSTİNİ YAPTI
Sarı-lacivertliler'in yeni transferi Karavayev, Denizlispor maçından sonra dün oynanan Partizani karşılaşmasında da kalitesini kanıtladı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ukraynalı yıldız Fernandao'nun attığı golün asistini yapan isimdi. Karavayev arkadaşlarıyla da kısa süre içinde kaynaştı.
NASIL OYNADILAR?
Fernandao: Advocaat'ın elindeki tek alternatif durumunda... Hava topları ve karambol pozisyonlarda iş yapıyor ancak hala takımın sistemine uygun bir forvet değil.
Ozan: Fizik olarak incelmiş. Orta sahada iyi bir pas istasyonu olup oyunu iyi yönlendirdi. Attığı gol usta işiydi. Artık alternatif değil as oyuncu olması bekleniyor.
Skrtel: Takımın oyunu en iyi okuyan oyuncusu. Rakip zayıf olduğu için pek iş düşmedi. Defanstaki arkadaşlarını iyi yönlendirdi, ikili mücadelelerden hep galip çıktı.
Karavayev: Git gide takıma alışıyor. İnatçı tarzıyla ligde çok gol atabileceğini düşünüyorum. Kendine güveni geldikçe uzaktan şut atmayı arttıracak. Düzgün bir ayağı var.
Denizlispor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 37. dakikada Volkan Şen'in yerine oyuna giren yeni transfer Karavayev, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Ukraynalı oyuncu ikinci maçında ikinci asistini yapmayı başardı. Karavayev, Fernandao'nun attığı golde pası veren isimdi. Antalya'daki hazırlık kampını dün tamamlayan sarı-lacivertliler, bu sabah saatlerinde İstanbul'a dönecek.
KARAVAYEV ASİSTİNİ YAPTI
Sarı-lacivertliler'in yeni transferi Karavayev, Denizlispor maçından sonra dün oynanan Partizani karşılaşmasında da kalitesini kanıtladı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ukraynalı yıldız Fernandao'nun attığı golün asistini yapan isimdi. Karavayev arkadaşlarıyla da kısa süre içinde kaynaştı.
NASIL OYNADILAR?
Fernandao: Advocaat'ın elindeki tek alternatif durumunda... Hava topları ve karambol pozisyonlarda iş yapıyor ancak hala takımın sistemine uygun bir forvet değil.
Ozan: Fizik olarak incelmiş. Orta sahada iyi bir pas istasyonu olup oyunu iyi yönlendirdi. Attığı gol usta işiydi. Artık alternatif değil as oyuncu olması bekleniyor.
Skrtel: Takımın oyunu en iyi okuyan oyuncusu. Rakip zayıf olduğu için pek iş düşmedi. Defanstaki arkadaşlarını iyi yönlendirdi, ikili mücadelelerden hep galip çıktı.
Karavayev: Git gide takıma alışıyor. İnatçı tarzıyla ligde çok gol atabileceğini düşünüyorum. Kendine güveni geldikçe uzaktan şut atmayı arttıracak. Düzgün bir ayağı var.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Fenerbahçe parti yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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