 Barış radarda – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Barış radarda

    Barış radarda
    F.Bahçe'nin, 'da A takıma yükselmeyi başaran 'i radarına aldığı bildirildi. A2 takımında 16 maçta 10 gol ve 5 asistle oynayan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun geleceğinin çok parlak olduğu raporuyla menajerler tarafından kulübe önerildiği, sarı-lacivertlilerin de Barış'ı izlemeye aldığı dile getirildi.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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