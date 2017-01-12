Aatıf 11’de başlayabilir

Mehmet Ekici için süren pazarlıklarda adı takasta geçen Aatıf Chahechouhe konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Faslı oyuncu Trabzon ve Antalya'yı reddedip, Kanarya'da kalmıştı. Teknik direktör Dick Advocaat'ın Volkan Şen'in de sakatlanmasının ardından Aatıf'ı Adanaspor deplasmanında 11'e koymayı düşündüğü belirtildi. İdmanlarda çok hırslı.