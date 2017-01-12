 Aatıf 11’de başlayabilir – Fotomaç – 12 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aatıf 11’de başlayabilir

    Aatıf 11’de başlayabilir
    Mehmet Ekici için süren pazarlıklarda adı takasta geçen Aatıf Chahechouhe konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Faslı oyuncu Trabzon ve Antalya'yı reddedip, Kanarya'da kalmıştı. Teknik direktör Dick Advocaat'ın Volkan Şen'in de sakatlanmasının ardından AatıfAdanaspor deplasmanında 11'e koymayı düşündüğü belirtildi. İdmanlarda çok hırslı.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aatıf 11’de başlayabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.