Aatıf 11’de başlayabilir
Mehmet Ekici için süren pazarlıklarda adı takasta geçen Aatıf Chahechouhe konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Faslı oyuncu Trabzon ve Antalya'yı reddedip, Kanarya'da kalmıştı. Teknik direktör Dick Advocaat'ın Volkan Şen'in de sakatlanmasının ardından Aatıf'ı Adanaspor deplasmanında 11'e koymayı düşündüğü belirtildi. İdmanlarda çok hırslı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Aatıf 11’de başlayabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.