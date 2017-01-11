 Pereira ile uzlaşma sağlandı – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Pereira ile uzlaşma sağlandı

    Pereira ile uzlaşma sağlandı
    Sezon başlamadan Fenerbahçe'deki görevini bırakarak ülkesine dönen ve kısa bir süre önce Alman 2. Ligi ekibi 1860 Münih'in başına geçen ile sarı-lacivertli kulüp FIFA'lık olmuştu. İki tarafın avukatlarının karşılıklı yapılan görüşmelerde anlaştığı ve davalarından vazgeçtiği iddia edildi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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