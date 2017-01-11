 Golleri attı, kaldı – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Golleri attı, kaldı

    Golleri attı, kaldı
    Sezon başında adı UEFA'ya bildirilmeyen, sakatlığı sonrası iyice gözden çıkarılan Fernandao'yu hattrickler kurtardı. Menemen ve Denizli'ye 3'er gol atan sambacı, Advocaat'ın fikrini değiştirdi. Çin Ligi'ne satılmak üzereyken takımda kalan oyuncu, Emenike'nin kadro dışı, Persie'nin sakat, Sow'un milli takımda olduğu bu dönemde alternatifsiz kaldı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:17
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