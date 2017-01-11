Golleri attı, kaldı

Sezon başında adı UEFA'ya bildirilmeyen, sakatlığı sonrası iyice gözden çıkarılan Fernandao'yu hattrickler kurtardı. Menemen ve Denizli'ye 3'er gol atan sambacı, Advocaat'ın fikrini değiştirdi. Çin Ligi'ne satılmak üzereyken takımda kalan oyuncu, Emenike'nin kadro dışı, Persie'nin sakat, Sow'un milli takımda olduğu bu dönemde alternatifsiz kaldı.