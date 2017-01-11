 Filede Bakü karşısında – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Filede Bakü karşısında

    Filede Bakü karşısında
    F.Bahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Azerbaycan temsilcisi Azerrail Bakü'yü ağırlayacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Gruptaki ilk maçında Fransa ekibi Saint Raphael'i deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe grupta lider durumda.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
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