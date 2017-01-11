 ''Fener’de Kocaman’la çalışmak isterim'' – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    ''Fener’de Kocaman’la çalışmak isterim''

    ''Fener’de Kocaman’la çalışmak isterim''

    , bir gün sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini bu sözlerle açıkladı. Başarısının temelinde de Galatasaray camiası olduğunu dile getirdi.

    Başakşehir'in kaptanı , turuncu- lacivertli takımın Antalya'daki kampında ilginç açıklamalar yaptı. Bugünlere gelmesinde en büyük vesilenin G.Saray camiası olduğunu söyleyen Emre, "Çocukluğumda ailem F.Bahçeli olduğu için F.Bahçeli'ydim. G.Saray altyapısında çok ciddi ve iyi bir eğitim aldım. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Bu fazla gündeme gelmese de G.Saray camiası ve taraftarı tarafından önemli bulunmasa da bunu samimice söylüyorum ama bu çocukluğumda F.Bahçeli olduğum gerçeğini değiştirmez" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, Konyaspor'u çalıştıran F.Bahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman'la şartların oluşması halinde sarı-lacivertli kulüpte çalışmak istediğini kaydedip "Çok değerli bir insan. Çok sevdiğim bir büyüğüm. Birgün böyle bir imkan olursa benim için büyük bir onur olur" dedi.

    Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığı iddialarının gerçek olmadığını da belirten Emre, "Futbola devam edeceksem Başakşehir ile olur. F.Bahçe'den ayrıldığımda bana idari bir görev teklif edilmişti ama ben kabul etmemiştim. Eğitim almadan yönetici olmak istemiyorum" diye konuştu.

    STATLAR DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR
    EMRE Belözoğlu, dünyada çok güzel statlarda maçlar oynadığını ve ülkemizin de çok büyük yatırımlarla artık modern statlara kavuştuğunu aktardı. Belözoğlu, "Ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılara rağmen büyük spor yatırımlarının yapılması ne kadar güçlü bir devlet, ne kadar güçlü bir millet olduğumuzun göstergesidir" ifadesini kullandı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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