''Fener’de Kocaman’la çalışmak isterim''
Emre Belözoğlu, bir gün sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini bu sözlerle açıkladı. Başarısının temelinde de Galatasaray camiası olduğunu dile getirdi.
Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığı iddialarının gerçek olmadığını da belirten Emre, "Futbola devam edeceksem Başakşehir ile olur. F.Bahçe'den ayrıldığımda bana idari bir görev teklif edilmişti ama ben kabul etmemiştim. Eğitim almadan yönetici olmak istemiyorum" diye konuştu.
STATLAR DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR
EMRE Belözoğlu, dünyada çok güzel statlarda maçlar oynadığını ve ülkemizin de çok büyük yatırımlarla artık modern statlara kavuştuğunu aktardı. Belözoğlu, "Ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılara rağmen büyük spor yatırımlarının yapılması ne kadar güçlü bir devlet, ne kadar güçlü bir millet olduğumuzun göstergesidir" ifadesini kullandı.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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