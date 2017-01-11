Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS ile deplasmanda karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarında 8 galibiyet ve 8 yenilgi alan Sırbistan temsilcisi ise 7. durumda bulunuyor.
Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:15
- KAP'a bildirildi
Toplam 2
Yorum
dctrblack hoş bulduk
- Ekici savaşı!
Toplam 36
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 EKİCİ FENERE TAMAM DEMİŞ BEŞİKTAŞIMIZIN EKİCİYE İHTİYACI ZATEN YOK.. FİKRET BAŞKAN BOŞVER EKİCİYİ FİLAN SEN MANDZUKİCİ GETİR..BİZE FORVET LAZIM..EKİCİ DEĞİL :-))
- Rize’ye gitmek istiyor
Toplam 6
Yorum
dctrblack adamlar gs bu adamı göndericek zannediyor bilgi sıfır. 1. gs de adam kiralık gs kiralık sözleşmesini fesih edecek 2. adam geri dönecek 3. rize kiralayacak 4. gs bu adamın satışı kiralanması hakkında herhangi bir hak sahipliği yoktur artık öğrenin yaa bu kadar cahil olmayın
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