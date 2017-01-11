 Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız – Fotomaç – 11 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız

    Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS ile deplasmanda karşılaşacak.

    THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 16 maçında 10 galibiyet, 6 yenilgi alan ve 5. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız MTS deplasmanında kazanarak yeniden üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

    Geride kalan müsabakalarında 8 galibiyet ve 8 yenilgi alan Sırbistan temsilcisi ise 7. durumda bulunuyor.

    Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.