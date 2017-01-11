Fenerbahçe salonda çalıştı
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarına, bugün saat 20.00'de Antalya Akdeniz Stadyumu'nda oynayacağı Partizani Tiran maçıyla devam edecek.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:39
- İstanbul yolcusu
Toplam 15
Yorum
forvert GStek forvert ANDERSSON-ORTA-VARGAZ-DEFANS D.KİYEVDEN VİDA VE ŞAXTARDAN STEPONENKO TAMAM BİTDİ BU KADRO ZİRVEYE GİDER.
- Sezon sonu gelirsiniz
Toplam 3
Yorum
ugur kumas alın şu adamı bu işin sonrası olmaz
- Geri dön Gülüm!
Toplam 4
Yorum
bjkli kimse kusura bakmasin ama ersan ise yaramaz, takima üst düzey bi stoper gerek hala cöp transferlere bakiyoruz, bi fenerin stoperlere bakin bide bizim sadece stoper diyorum, marcelonun yanina iyi bir stoper alinmasi gerek
Fenerbahçe salonda çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.