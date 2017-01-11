Fenerbahçe İtalyan ekibini rahat geçti
Kadınlar THY Euroleague A Grubu 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, İtalya'nın Famila Schio ekibini 77-64 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Ognjen Jokic (Karadağ), Fabiana Martinescu Badalan (Romanya)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Stricklen 3, Quigley 14, Levander 14, Gruda 17, Verameyenka 7, Pelin Bilgiç 3, Ayşe Cora 10, Esra Ural 2, Tuğçe Canıtez
Famila Schio: Anderson 8, Martinez 3, Macchi 14, Zandalasini 2, Ress, Sottana 10, Masciadri 9, Miyem 10, Tagliamento 8, Bestagno
1. Periyot: 25-13
Devre: 45-32
3. Periyot: 60-44
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:04
- Obradovic'e büyük onur
Toplam 8
Yorum
memet ergin obradovicin yanında devede tırnak kalır galatasaraylı cajhiller ergin kimmiş
- Olcay Şahan Trabzonspor'da
Toplam 28
Yorum
ERAY Bu transferin bu haliyle olmasını istemem. Üstüne para falan almayacaksak sonra pişman oluruz. Ekici daha genç, Olcay 29. Yönetim uyuma.
- F.Bahçe'nin kupası çalındı!
Toplam 13
Yorum
SAMSUNLU GFB BORN 1907 HER SENE SAHALARINDA 3 LEME YAPIYORUZ. PARDON GEÇEN SENE 4 LEMEYDİ. SAHADA YAPAMADIKLARINI SÖZDE KAHRAMALIK GÖSTEREK KUPAYI ÇALMAKLA YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR. SİZİN GİBİLER DAHA ÇOK KAFASINI DAĞLARA TAŞLARA VURUR. FB DİMDİK AYAKTADIR. ÇELİK GİBİ.
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