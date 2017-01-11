 Fenerbahçe İtalyan ekibini rahat geçti – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe İtalyan ekibini rahat geçti

    Fenerbahçe İtalyan ekibini rahat geçti

    Kadınlar THY Euroleague A Grubu 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, İtalya'nın Famila Schio ekibini 77-64 mağlup etti.

    Salon: Metro Enerji

    Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Ognjen Jokic (Karadağ), Fabiana Martinescu Badalan (Romanya)

    Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Stricklen 3, Quigley 14, Levander 14, Gruda 17, Verameyenka 7, Pelin Bilgiç 3, Ayşe Cora 10, Esra Ural 2, Tuğçe Canıtez

    Famila Schio: Anderson 8, Martinez 3, Macchi 14, Zandalasini 2, Ress, Sottana 10, Masciadri 9, Miyem 10, Tagliamento 8, Bestagno

    1. Periyot: 25-13

    Devre: 45-32

    3. Periyot: 60-44

    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:04
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