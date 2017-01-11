 Ertuğrul Samsun’a – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ertuğrul Samsun’a

    Ertuğrul Samsun’a

    Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Osman Özköylü, F.Bahçe’den kaleci Ertuğrul’u resmen istediklerini, yanıt beklediklerini açıkladı.

    Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Fabiano'nun ardından üçüncü kaleci konumunda olan Ertuğrul Taşkıran'a Samsunspor talip oldu. Radyospor'a konuşan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Osman Özköylü, 27 yaşındaki file bekçisini Fenerbahçe'den istediklerini bildirirken, "Ertuğrul daha önce 'da forma giymiş bir isim. Bu konuda girişimimiz oldu. Ancak Fenerbahçe'nin tavrı ne olacak bilemiyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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