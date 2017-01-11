Ekici savaşı!
F.Bahçe-Trabzon-Beşiktaş arasındaki teklif yarışı nefes kesiyor. FOTOMAÇ yıldız futbolcuyla ilgili son durumu açıklıyor...
Beşiktaş, Trabzon'a "Mehmet Ekici'yi biz alalım ama sezon sonuna kadar sizde forma giysin" dedi. Beşiktaş ayrıca, Veli ve Olcay'ı sezon sonuna dek bedelsiz olarak Trabzon'a kiralık vermeye de hazır. F.Bahçe ise Mehmet Ekici'yi sadece parayla satın alma formülüne daha ciddi bakmaya başladı. Son olarak Alper Potuk ismi de takasta ortaya atıldı. Ancak bu zayıf bir olasılık olarak gösteriliyor.
Trabzon cephesinde ise soğukkanlı bir bekleyiş hakim. Başkan Muharrem Usta, "Kulübümüzün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Mehmet bizim oyuncumuz ve bizimle birlikte çalışmalarına devam ediyor" dedi. Bu arada transferin kilit ismi Aatıf, Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadarki bütün parasını vermesi halinde Trabzon'a gideceğini söyledi. Aatıf'ın gönlünün Antalyaspor'da olduğu da belirtiliyor.
'BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞÜYORUZ'
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Mehmet Ekici konusunda şunları söyledi: "Mehmet Ekici için Fenerbahçe ile anlaşmıştık, Aatıf'ın takası kabul etmemesi bu transferi öteledi. Beşiktaş ile de görüşüyoruz. İlk planda Tolgay Arslan'ı talep ettik ama Beşiktaş onu vermiyor. Kerim ve Olcay gündemimize geldi. Kerim'de anlaşma sağlanamadı. Olcay'ı ise bütün haklarıyla istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor."
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:32
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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