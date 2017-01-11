''Bir Lens'imiz daha oldu!''
“Lens’ten sonra çok isabetli birini daha aldık” diyerek hem Ukraynalı’dan memnuniyetini hem de vatandaşına olan güvenini dile getirdi.
REKABETTEN MEMNUN
24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlardaki istekli çalışmasından da çok etkilenen usta teknik adamın, bu durumun rekabete olumlu yansımasından da keyfi oldukça yerinde. Her fırsatta "Kafamda belirli bir takım yok. Kimsenin ilk 11'de yeri garanti değil" sözleriyle talebelerinden maksimum verim almayı hedefliyor.
LENS'LE ARAM ÇOK İYİ ADVOCAAT ÇOK ESPRİLİ
Takıma gelir gelmez olumlu bir rüzgar estiren Karavayev, Ukrayna gazetesi Segodnya'ya röportaj verdi. Sarı-lacivertli takımda güzel bir ortam bulduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Şener ve Hasan Ali şu an bana yakın isimler. Lens ise en iyi davranan kişi. Takım otobüsüne bindiğimde beni yanına çağırıyor. Birlikte yolculuk yapıyoruz" dedi. Advocaat'ın göründüğü gibi soğuk olmadığını da anlatan Karavayev, "O görünüşünün altında çok neşeli bir insan. Sürekli espriler yapıyor" ifadesini kullandı.
TERCÜMANIM NEUSTADTER
Takımda kendisinin 'Sasha' diye çağırıldığını bildiren futbolcu, Türkçe'de ilk öğrendiği kelimelerin 'merhaba' ve 'teşekkür ederim' olduğunu kaydedip, kendisine Neustadter'in tercümanlık yaptığını sözlerine ekledi.
BAŞARILI OLURSA KALABİLİR
Karavayev'in transferinde inisiyatif kullanan Doğan Ercan, sarı-lacivertli idarecilerin Ukraynalı oyuncunun ilk maçındaki performansından çok memnun kaldığını söyledi. Ercan, "Karavayev şu anda tam hazır değil. Yüzde 60 performansla oynadığını söyledi. Sakatlık yaşamazsa takımına daha çok katkı sağlar. Başarılı olursa ilerleyen dönemlerde satın alma opsiyonu konuşulabilir. Karavayev transferinde F.Bahçe ile 400 bin euro'ya anlaştık, 500 bin euro değil. Kulübüne ise 100 bin euro verildi" dedi.
Emre Bol
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:28
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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