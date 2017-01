“Lens’ten sonra çok isabetli birini daha aldık” diyerek hem Ukraynalı’dan memnuniyetini hem de vatandaşına olan güvenini dile getirdi.

Bu sözlerin sahibi teknik direktör Dick Advocaat, yeni oyuncusunu öyle bir övdü ki diğer talebesini de onore etti. Hollandalı çalıştırıcı, takıma yeni katılan Oleksandr Karavayev'in performansından çok memnun. Özellikle Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol atıp 1 de asist yaparak dikkat çeken Ukraynalı kanat oyuncusunun istekli, disiplinli, sakin ve çalışkan tavrını çok beğenen Advocaat, kurmaylarıyla yaptığı konuşmalarda ondan beklentisini sık sık dile getiriyor. Karavayev için "Lens'ten sonra çok isabetli bir transfer daha yaptık. Beklentilerimizi karşılayacağına inanıyorum. Bize çok faydası olacak" ifadelerini kullandı. Advocaat ayrıca "Bir Lens'imiz daha oldu" diyerek Karavayev'i överken, vatandaşı Lens'e verdiği önemi de vurguladı.



REKABETTEN MEMNUN

24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlardaki istekli çalışmasından da çok etkilenen usta teknik adamın, bu durumun rekabete olumlu yansımasından da keyfi oldukça yerinde. Her fırsatta "Kafamda belirli bir takım yok. Kimsenin ilk 11'de yeri garanti değil" sözleriyle talebelerinden maksimum verim almayı hedefliyor.



LENS'LE ARAM ÇOK İYİ ADVOCAAT ÇOK ESPRİLİ

Takıma gelir gelmez olumlu bir rüzgar estiren Karavayev, Ukrayna gazetesi Segodnya'ya röportaj verdi. Sarı-lacivertli takımda güzel bir ortam bulduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Şener ve Hasan Ali şu an bana yakın isimler. Lens ise en iyi davranan kişi. Takım otobüsüne bindiğimde beni yanına çağırıyor. Birlikte yolculuk yapıyoruz" dedi. Advocaat'ın göründüğü gibi soğuk olmadığını da anlatan Karavayev, "O görünüşünün altında çok neşeli bir insan. Sürekli espriler yapıyor" ifadesini kullandı.



TERCÜMANIM NEUSTADTER

Takımda kendisinin 'Sasha' diye çağırıldığını bildiren futbolcu, Türkçe'de ilk öğrendiği kelimelerin 'merhaba' ve 'teşekkür ederim' olduğunu kaydedip, kendisine Neustadter'in tercümanlık yaptığını sözlerine ekledi.



BAŞARILI OLURSA KALABİLİR

Karavayev'in transferinde inisiyatif kullanan Doğan Ercan, sarı-lacivertli idarecilerin Ukraynalı oyuncunun ilk maçındaki performansından çok memnun kaldığını söyledi. Ercan, "Karavayev şu anda tam hazır değil. Yüzde 60 performansla oynadığını söyledi. Sakatlık yaşamazsa takımına daha çok katkı sağlar. Başarılı olursa ilerleyen dönemlerde satın alma opsiyonu konuşulabilir. Karavayev transferinde F.Bahçe ile 400 bin euro'ya anlaştık, 500 bin euro değil. Kulübüne ise 100 bin euro verildi" dedi.







Emre Bol