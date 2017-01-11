 Aatıf affedildi kampa katıldı – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Aatıf affedildi kampa katıldı

    Aatıf affedildi kampa katıldı

    Ekici takasında Trabzonspor’a gitmek istemeyince kadro dışı bırakılan Faslı oyuncunun istediği oldu, affedilip kampa katıldı.

    Kulübü, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanmak istediği Aatıf Chahechouhe'nin bunu kabul etmemesi üzerine oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı. Antalya kampına götürülmeyerek çalışmalarını bir süredir İstanbul'da sürdüren Faslı futbolcu, yönetim tarafından affedildi. Aatıf, dün Antalya'ya gelip idmana çıktı, takım arkadaşlarıyla çalıştı.

    ADVOCAAT BÖYLE İSTEDİ
    Bu kararda, Dick Advocaat'ın düşünceleri etkili oldu. Hollandalı çalıştırıcı, "Bir yere gitmiyorsa ondan faydalanma yoluna giderim" diye rapor vererek oyuncuyu takımda tuttu. Böylece Aatıf'in Mehmet Ekici'ye karşılık Trabzonspor'a gitme ihtimali ortadan kalktı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:11
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