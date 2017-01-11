Aatıf affedildi kampa katıldı
Ekici takasında Trabzonspor’a gitmek istemeyince kadro dışı bırakılan Faslı oyuncunun istediği oldu, affedilip kampa katıldı.
ADVOCAAT BÖYLE İSTEDİ
Bu kararda, Dick Advocaat'ın düşünceleri etkili oldu. Hollandalı çalıştırıcı, "Bir yere gitmiyorsa ondan faydalanma yoluna giderim" diye rapor vererek oyuncuyu takımda tuttu. Böylece Aatıf'in Mehmet Ekici'ye karşılık Trabzonspor'a gitme ihtimali ortadan kalktı.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:11
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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