 ''3’ü 4’ü bırakın!'' – Fotomaç – 11 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''3’ü 4’ü bırakın!''

    ''3’ü 4’ü bırakın!''
    Teknik Direktörü , maç sayısı vererek sağda solda şampiyonluk tahmini yapan oyuncularını fırçaladı. Deneyimli hoca, "İlk 3 maçı kazanırsak lider oluruz, 4 maçı kazanırsak şampiyonluğu kucaklarız gibi tahminleri bırakın. Futbolda böyle bir şey yok. Şampiyonluk için en önemli maç her zaman ilk oynanacak maçtır. Maç maç düşüneceğiz, maç maç ilerleyeceğiz" dedi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''3’ü 4’ü bırakın!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.