 Volkan Şen'i Karavayev yaktı! – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    'i yaktı!

    Volkan Şen'i Karavayev yaktı!

    Yeni transferin ‘önünü kapamasından’ çekinen sarı-lacivertli futbolcu, kendini göstermek için tam hazır olmamasına rağmen Denizlispor maçında oynadı, arka adalesinden sakatlandı. En az 1 ay yok.

    F.Bahçe'de Volkan Şen şoku yaşanıyor. Önceki gün Denizlispor'la oynanan hazırlık maçının 34. dakikasında sakatlanıp çıkan yıldız futbolcudan kötü haber geldi. MR sonuçları açıklanan Şen'in sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildiği ve en 3 ya da 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    PLANLARI BOZDU
    'i yakan ise Karavayev korkusu oldu. Formasını yeni transfere kaptırmaktan korkan oyuncu, kendini göstermek için tam hazır olmadan "Oynarım" deyip maça çıkınca faturası ağır oldu. Kendini yakan Şen'in sakatlığı sarı-lacivertli ekipte teknik heyeti endişeye sevk etti.

    STOCH'A YARADI
    Emenike ve Aatif kadro dışı, Moussa Sow ise Afrika Kupası için milli takım kampında... Volkan Şen de sakatlanınca, forvette kriz başgösterdi. Elde yedek olarak sadece Miroslav Stoch kaldı. Bu sakatlık, iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkartılması kararı alınan Slovak oyuncunun takımda kalmasını sağladı.

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
    Sprint atarken sol arka adalesinden sakatlanan Volkan Şen, sedyeyle kenara alınırken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Milli futbolcu, sarı-lacivertli takımın ligin ikinci yarısında oynayacağı en az ilk 4 maçı kaçıracak.


    Emre BOL
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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