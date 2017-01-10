 Tam isabet – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Tam isabet

    Tam isabet

    İlk maçında şov yaptı, “Ben bu takımı uçururum” dedirtti.

    , Volkan Şen'in şok sakatlığı ile sarsılırken, Oleksandre Karavayev'le sevindi. Ukraynalı yeni transfer, Denizlispor'la oynanan hazırlık karşılaşmasında müthiş oynadı. Sakatlanan Şen'in yerine oyuna giren Ukraynalı kanat oyucusu, 5-1 kazanılan maçta 1 gol atarken, 1 de asist gerçekleştirdi. Ayağına çok hakim olan, öldürücü çalımlarının yanı sıra etkili ortaları ve sprint yeteneği ile göz dolduran 24 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli formayla verdiği ilk sınavda, "Ben bu takımda çok iş yaparım" dedirtti.

    'BONSERVİSİ DE ALINACAK' İMASI
    'in menajeri Vadim Shabliy, Ukraynalı futbolcunun geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin Karavayev'in satın alma opsiyonunda ısrar edip zaman kaybetmek istemediğini vurgulayan Shabliy, "Uzun vadede F.Bbahçe'nin futbolcusu olacağından eminim. Türkiye ligi başlıyor ve Fenerbahçe'nin Karavayev'e çok ihtiyacı var. Umarım Advocaat'a iyi futbolcu olduğunu gösterir" dedi.

    'ÇOK KIYMETLİ BİR OYUNCU'
    'ın yardımcılarından Cor Pot, Karavayev'in Fenerbahçe'ye büyük katkılar sağlayacağını söyledi. Tecrübeli antrenör, "Karavaiev ilk golünü kaydettiği için çok mutluyuz. Önemli bir deneyim yaşadı. Ukrayna'dan kıymetli bir oyuncuyu kadromuza kattık" açıklamasını yaptı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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