F.Bahçeli yıldız da Çin'i tercih etti

Sakatlığınıtamamen atlattıktan sonra sahalara gollerini sıralayarak dönenhazırlık maçında da Denizlispor'a 3 gol birden atarak formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Kendisi için hiçbir şeyin değişmediğini,vurgulayan Brezilyalı forvet, "Takıma tekrar katkı sağlayacağımı biliyordum.diye konuştu.FB TV'ye konuşan Fernandao,'un Afrika Uluslar Kupası'nda olması,'nin kadro dışı kalması,'nin ise hazır olmamasıyla santrforda tek başına kaldığının hatırlatılması üzerine,Potansiyelimi ve nasıl oynayacağımı artık herkes biliyor. İyi oynayan formayı alır.Kim iyi oynarsa onu oynatır" ifadelerini kullandı.Sven Goran Eriksson'un çalıştırdığı Çin ekibi Shenzhen'in, Fernandao için nabız yokladığı haberleri uzun süre gündemi meşgul etmişti. Çin'den Sina Sports, iddiaları bir adım ileri taşıdı, Brezilyalı yıldızı Shenzhen'li yaptı! Çıkan haberde, takımın genel menajeri Yi Li'nin önceki akşam yenen yeni yıl yemeğinde Eriksson'a Fernandao müjdesi verdiği aktarıldı. 6 milyon euro'luk transferin şarkılarla kutlandığı belirtilirken, Fernandao'nun şubat ayında başlayacak kampta yer alacağı belirtildi.