Sancak uğurlandı
Fenerbahçe'nin kurucularından Elkatipzade Mustafa Efendi'nin kızı olan Handan Sancak dün son yolculuğuna uğurlandı. Merhume Erenköy Galip Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Merhumeye bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 20:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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