Robin van Persie kamptan ayrıldı
Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıklarını Belek'te sürdürürken, Hollandalı oyuncu Robin van Persie kamptan ayrılmak zorunda kaldı.
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Robin van Persie, dedesinin rahatsızlığından dolayı Antalya kampından ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, teknik ekipten izin alan Van Persie, Hollanda Hava Yollarına ait uçakla Amsterdam'a gitti.
Fenerbahçe, 6 Ocak'ta geldiği Belek'te 12 Ocak'a kadar sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam edecek.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:01
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Toplam 17
Yorum
OKAN bakınız diğer yorumlarımda da dediğim gibi bizde scout sistemi menejerlik şirketlerinin bize önerdiği oyuncuları izlemek yani biz izleyip şunu alalım hiçbir zaman diyemiyoruz onlar öneriyor biz sonra izliyoruz keşfetmek falan yok böyle scout sistemi mi olur kardeşim
- Domagoj Vida hüsranı
Toplam 5
Yorum
ecolion hayaller vida, hugo. gerçekler ahmet çalık forren
- Ekici için üçlü zirve
Toplam 8
Yorum
/*/ ekici trabzon da oynayamaz.
Robin van Persie kamptan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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