 Robin van Persie kamptan ayrıldı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Robin van Persie kamptan ayrıldı

    Robin van Persie kamptan ayrıldı

    Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıklarını Belek'te sürdürürken, Hollandalı oyuncu Robin van Persie kamptan ayrılmak zorunda kaldı.

    Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Robin van Persie, dedesinin rahatsızlığından dolayı Antalya kampından ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, teknik ekipten izin alan Van Persie, Hollanda Hava Yollarına ait uçakla Amsterdam'a gitti.

    Fenerbahçe, 6 Ocak'ta geldiği Belek'te 12 Ocak'a kadar sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:01
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