 Otelde çikolata nöbeti! – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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HEPSİ
    10 Ocak 2017, Salı
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    Otelde çikolata nöbeti!

    Otelde çikolata nöbeti!
    'nin kamp yaptığı otelde müşterilerin hizmetine sunulan çikolata standı, sarı-lacivertli futbolcuların uğrak yeri haline gelince, Dick Advocaat örneğine daha önce hiç rastlanmamış bir tedbiri hayata geçirdi. Sarı-lacivertli teknik direktör, kilo almasından korktuğu oyuncularının yasağa rağmen çikolataları midelerine indirmelerine devam etmesi üzerine standının başına adam dikti! Yasak işe yaradı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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