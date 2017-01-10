 İdmanlar yorucu – Fotomaç – 10 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İdmanlar yorucu

    İdmanlar yorucu
    Sol bek , zorlu antrenman temposundan yakındı. "Yoğun idmanlar yorgunluk yaratıyor; ama her şey yolunda" ifadesini kullanan tecrübeli futbolcu, "Partizan maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak ve öz güvenimizi yükseltmek istiyoruz. Kamp sonunda Adanaspor maçına kadar tam hazır olmak amacındayız" dedi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İdmanlar yorucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.