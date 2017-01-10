Her şey yolunda

Kaptan Volkan, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti. Oynadıkları hazırlık maçlarının eksikleri görme adına önemli olduğunun altını çizen tecrübeli file bekçisi, "Burada güzel bir form yakalayıp ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. Volkan, Denizli maçında gol atan Karavayev ile ilgili de "Takıma hemen alışması çok iyi" diye konuştu.