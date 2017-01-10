Her şey yolunda
Kaptan Volkan, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti. Oynadıkları hazırlık maçlarının eksikleri görme adına önemli olduğunun altını çizen tecrübeli file bekçisi, "Burada güzel bir form yakalayıp ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. Volkan, Denizli maçında gol atan Karavayev ile ilgili de "Takıma hemen alışması çok iyi" diye konuştu.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 20:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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