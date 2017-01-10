 Her şey yolunda – Fotomaç – 10 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Her şey yolunda

    Her şey yolunda
    Kaptan Volkan, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti. Oynadıkları hazırlık maçlarının eksikleri görme adına önemli olduğunun altını çizen tecrübeli file bekçisi, "Burada güzel bir form yakalayıp ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. Volkan, Denizli maçında gol atan Karavayev ile ilgili de "Takıma hemen alışması çok iyi" diye konuştu.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Her şey yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.