 Fenerbahçe'nin konuğu Famila Schio – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Fenerbahçe'nin konuğu Famila Schio

    Fenerbahçe'nin konuğu Famila Schio

    Fenerbahçe Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında yarın İtalyan ekibi Famila Schio'yu ağırlayacak.

    Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

    Grupta oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 13 puanla ikinci sırada yer alırken, 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Famila Schio ise 10 puanla 5. durumda bulunuyor.

    A Grubu'nda 8. hafta maçları öncesi sıralama şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 Dinamo Kursk 7 7 0 538 443 14
    2 Fenerbahçe 7 6 1 515 480 13
    3 USK Prag 7 5 2 521 459 12
    4 BLMA 7 4 3 454 478 11
    5 Famila Schio 7 3 4 511 501 10
    6 Wisla Can-Pack 7 2 5 481 490 9
    7 CMB Cargo Uni Györ 7 1 6 428 544 8
    8 Mersin Büyükşehir Belediyespor 7 0 7 462 515 7
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:45
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