Fenerbahçe'nin konuğu Famila Schio
Fenerbahçe Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında yarın İtalyan ekibi Famila Schio'yu ağırlayacak.
Grupta oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 13 puanla ikinci sırada yer alırken, 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Famila Schio ise 10 puanla 5. durumda bulunuyor.
A Grubu'nda 8. hafta maçları öncesi sıralama şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Dinamo Kursk
|7
|7
|0
|538
|443
|14
|2
|Fenerbahçe
|7
|6
|1
|515
|480
|13
|3
|USK Prag
|7
|5
|2
|521
|459
|12
|4
|BLMA
|7
|4
|3
|454
|478
|11
|5
|Famila Schio
|7
|3
|4
|511
|501
|10
|6
|Wisla Can-Pack
|7
|2
|5
|481
|490
|9
|7
|CMB Cargo Uni Györ
|7
|1
|6
|428
|544
|8
|8
|Mersin Büyükşehir Belediyespor
|7
|0
|7
|462
|515
|7
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 10:45
- Bruma mı? Rodrigues mi?
Toplam 16
Yorum
ua kira bitince görürüm ben mükemmeli kaça tapusunu alacaksınız lensin ucuzmu sanıyorsun oysa bizdekiler in tapu su var çakma gs li seni
- Podolski’yi ikna ederiz
Toplam 12
Yorum
Sneijder_X 1 para etmez 5 milyon euroya satabilirsek iyi.
- İşte Kartal'ın Ibrahimovic'i
Toplam 8
Yorum
uA_SJ Alexander Prijovic küçümsersiniz belki ama Boluspor-Legia Warsaw şimdi de Çin liginde bu adamın kıymeti bilinmedi.
Fenerbahçe'nin konuğu Famila Schio haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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