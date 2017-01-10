Fenerbahçe'nin konuğu Famila Schio

Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 13 puanla ikinci sırada yer alırken, 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Famila Schio ise 10 puanla 5. durumda bulunuyor.

A Grubu'nda 8. hafta maçları öncesi sıralama şöyle: