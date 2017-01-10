''Çabuk oyna hızlı çık''

İdmanlarda oyuncularından hızlı pas yapıp, çabuk atağa çıkmalarını isteyen Advocaat, topu ayağında çok tutan, ne yapacağını şaşıran olunca çıldırıyor.

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, oyuncularına kafasındakileri uygulatmak için üslubunu zaman zaman sertleştiriyor. Kampın başından beri takımı daha hızlı oynayan bir yapıya büründürmeyi amaçlayan Hollandalı çalıştırıcı, idmanlarda sürekli çabuk top çevirme, ileriye oynama, hızlı düşünüp karar verebilme konusunda talebelerini uyarıyor. Tecrübeli teknik adamı çıldırtan şey ise topu ayağında çok tutmak...



SAHAYI İNLETİYOR

Topla buluştuğu zaman ne yapacağını bilemeyip panikleyen, oyunun hızını düşüren isimlere çok sinirlenen Dick Advocaat, çalışmaları durdurarak hata yapanlara fırçayı basıyor. Sarı-lacivertli hoca, özellikle çift kale maçlarda "Çabuk çabuk. Hızlı oynayın" diye gürleyip antrenman sahasını inletiyor.