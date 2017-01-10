Baba Lens devrede
Jeremain Lens’in babası Ricardo Lens, Sunderland yönetimi ile bu hafta içinde bir görüşme yapıp oğlunun F.Bahçe’de kalmak isteyeceğini aktaracak.
Fenerbahçe'nin, Jeremain Lens'i bonservisiyle almak için Sunderland'e önerdiği Emenike&Van der Wiel takası kabul görmemişti. Ada temsilcisinin hocası David Moyes, "Emenike ve Van der Wiel, Premier Lig kapasitesinde değiller. İşimize yaramazlar" diyerek Fener'in teklifini veto etmişti. Sarı-lacivertlilerin devre arasında Lens'in bonservisini alma hayalleri böylece suya düştü. İngiliz basını ise baba Ricardo Lens'in devreye girerek, oğlunun en azından gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalmasını sağlamaya çalışacağını, bu hafta içinde İngiltere'ye giderek Sunderland yönetimi ile bir görüşme yapacağını duyurdu.
GELECEĞİMİ ŞARTLAR BELİRLEYECEK
Ailesinin Fenerbahçe'de kalmasını çok istediğini bildiren Lens, "Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur. İstanbul'da devam etmeyi diliyorum. Ama biliyorum ki birçok şey benim dışımda gelişiyor . Geleceğimi şartlar belirleyecek" ifadesini kullandı.
GELECEĞİMİ ŞARTLAR BELİRLEYECEK
Ailesinin Fenerbahçe'de kalmasını çok istediğini bildiren Lens, "Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur. İstanbul'da devam etmeyi diliyorum. Ama biliyorum ki birçok şey benim dışımda gelişiyor . Geleceğimi şartlar belirleyecek" ifadesini kullandı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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