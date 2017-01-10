 Baba Lens devrede – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Baba Lens devrede

    Baba Lens devrede

    ’in babası , Sunderland yönetimi ile bu hafta içinde bir görüşme yapıp oğlunun F.Bahçe’de kalmak isteyeceğini aktaracak.

    'nin, 'i bonservisiyle almak için Sunderland'e önerdiği Emenike&Van der Wiel takası kabul görmemişti. Ada temsilcisinin hocası David Moyes, "Emenike ve Van der Wiel, Premier Lig kapasitesinde değiller. İşimize yaramazlar" diyerek Fener'in teklifini veto etmişti. Sarı-lacivertlilerin devre arasında Lens'in bonservisini alma hayalleri böylece suya düştü. İngiliz basını ise baba 'in devreye girerek, oğlunun en azından gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalmasını sağlamaya çalışacağını, bu hafta içinde İngiltere'ye giderek Sunderland yönetimi ile bir görüşme yapacağını duyurdu.

    GELECEĞİMİ ŞARTLAR BELİRLEYECEK
    Ailesinin Fenerbahçe'de kalmasını çok istediğini bildiren Lens, "Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur. İstanbul'da devam etmeyi diliyorum. Ama biliyorum ki birçok şey benim dışımda gelişiyor . Geleceğimi şartlar belirleyecek" ifadesini kullandı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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