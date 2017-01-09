Smolov atışa başladı bile!
Krasnodar’lı forvet Smolov, F.Bahçe’ye meydan okudu ve “Onlar benim nasıl bir golcü olduğumu bilmiyor; ama görecekler” dedi
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın golcüsü Fedor Smolov, sarı-lacivertlilere meydan okudu. Borussia Dortmund'un transfer listesinde olan tecrübeli forvet, "Türk futbolu hakkında herkes gibi benim de fikrim var. Özellikle taraftarların ne kadar ateşli olduğunu biliyorum. İstanbul'daki maç zor geçecek; ancak Rusya'daki karşılaşma da Fenerbahçe için çok zor olacak" dedi.
BİZİM TARAFTARIMIZ DA AYNI
Smolov, kendi taraftarlarının da takımlarına son derece bağlı olduğunu sözlerine ekleyip "Krasnodar'a katkı sağlamak için hazırım. F.Bahçe beni daha görmedi. Nasıl bir golcü olduğumu onlara göstereceğim" diyerek iddialı konuştu.
BİZİM TARAFTARIMIZ DA AYNI
Smolov, kendi taraftarlarının da takımlarına son derece bağlı olduğunu sözlerine ekleyip "Krasnodar'a katkı sağlamak için hazırım. F.Bahçe beni daha görmedi. Nasıl bir golcü olduğumu onlara göstereceğim" diyerek iddialı konuştu.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Smolov atışa başladı bile! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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