 Smolov atışa başladı bile! – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Smolov atışa başladı bile!

    Smolov atışa başladı bile!

    Krasnodar’lı forvet Smolov, F.Bahçe’ye meydan okudu ve “Onlar benim nasıl bir golcü olduğumu bilmiyor; ama görecekler” dedi

    F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın golcüsü Fedor Smolov, sarı-lacivertlilere meydan okudu. Borussia Dortmund'un transfer listesinde olan tecrübeli forvet, "Türk futbolu hakkında herkes gibi benim de fikrim var. Özellikle taraftarların ne kadar ateşli olduğunu biliyorum. İstanbul'daki maç zor geçecek; ancak Rusya'daki karşılaşma da Fenerbahçe için çok zor olacak" dedi.

    BİZİM TARAFTARIMIZ DA AYNI
    Smolov, kendi taraftarlarının da takımlarına son derece bağlı olduğunu sözlerine ekleyip "Krasnodar'a katkı sağlamak için hazırım. F.Bahçe beni daha görmedi. Nasıl bir golcü olduğumu onlara göstereceğim" diyerek iddialı konuştu.

    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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