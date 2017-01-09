 Schöne, Ajax’ta kalıyor – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    , Ajax’ta kalıyor

    Schöne, Ajax’ta kalıyor
    Ajax teknik direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Lasse Schöne'nin takımda kalacağını açıkladı. Bosz, "Kesinlikle onunla sözleşme yenilemeliyiz. Schöne bizim orta sahamızı kontrol ediyor" şeklinde konuştu.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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