Schöne, Ajax’ta kalıyor
Ajax teknik direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Lasse Schöne'nin takımda kalacağını açıkladı. Bosz, "Kesinlikle onunla sözleşme yenilemeliyiz. Schöne bizim orta sahamızı kontrol ediyor" şeklinde konuştu.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Schöne, Ajax’ta kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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