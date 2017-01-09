Schöne, Ajax’ta kalıyor

Ajax teknik direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Lasse Schöne'nin takımda kalacağını açıkladı. Bosz, "Kesinlikle onunla sözleşme yenilemeliyiz. Schöne bizim orta sahamızı kontrol ediyor" şeklinde konuştu.